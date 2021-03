Honoré doet trucje van landgenoot na en boekt in ware Asgreen-stijl bij Deceuninck-Quick.Step eerste profzege

De Deense delegatie bij Deceuninck-Quick.Step: het is er eentje om u tegen te zeggen. Mikkel Honoré heeft in de Coppi e Bartali zijn eerste zege als prof behaald. Honoré deed het op een manier die deed denken aan de overwinning van Asgreen in de E3.

De vijfde etappe met start en aankomst in Forlì was het slotakkoord van de Coppi e Bartali. Mikkel Honoré van Deceuninck-Quick.Step was de aanjager van de dag, De Deen bracht een kopgroep tot stand waar nog vijf andere renners deel van zouden uitmaken. Ook Carboni, De Marchi, Fancellu, Jorgensen, Osorio en Swift gingen mee in de ontsnapping. In de finale plaatsten enkele vluchters nog demarrages, maar dat kon niet vermijden dat ze weer gegrepen werden. Honoré had goed naar Asgreen gekeken: als je gegrepen wordt, nog een keer aanvallen. Ook Honoré deed het met succes. Niemand minder dan leider Vingegaard sprong met hem mee. EINDZEGE VINGEGAARD Het peloton viel hen nog op de nek, maar ze bleven met hun tweetjes de grote groep toch nog nipt voor. De ritwinst was voor Honoré, de tweede plaats en dus ook de eindwinst voor Vingegaard van Jumbo-Visma. Archbold was dan ook nog eens de beste sprinter van de dag, waardoor Deceuninck-Quick.Step posities 1 en 3 bezette.