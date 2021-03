José De Cauwer snapt ook na E3 tactiek van ploeg niet: "Als je dat laat gebeuren, is het te laat"

Kasper Asgreen was een zeer mooie winnaar van de E3 Saxo Bank Classic maar bij AG2R konden ze zich wel voor het hoofd slaan. Van Avermaet en Naesen waren naast de jongens van Deceuninck - Quick-Step de enige niet-enkelingen in de kopgroep, maar ze reageerden niet toen Asgreen aanviel.

Tijdens de uitzending liet José De Cauwer als cocommentator meermaals weten dat hij de tactiek van AG2R niet begreep. Ook achteraf tijdens een Facebook-llive herhaalde hij dat nog eens.

"Ze moesten reageren op alles wat blauw was. In de kilometers ervoor moesten ze niet veel doen, al het werk werd voor hen gedaan. Ze moeten al-tijd reageren en niet denken dat Mathieu het opnieuw zal doen", klinkt het.

"Niemand offerde zich op"

Dat Asgreen nog eens zou aanvallen ondanks een solo van zo'n 40 kilometer zag De Cauwer ook aankomen. "Ik heb het nog gezegd op 10 km van de finish dat hij opnieuw zou gaan."

Dat er minstens één van de twee renners van AG2R niet mee was, was dus een grote fout van de ploeg. Ook bij de pikorde binnen de ploeg stelt De Cauwer zich vragen. "Na 100 meter reageren... Dan is het te laat. Nadien hebben geen van beiden zich opgeofferd om te proberen terugkomen. Beiden zijn even gegaan maar dat is niet genoeg hé", besluit hij het hoofdstuk.