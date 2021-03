Renners zijn fan van nieuwe dranghekken E3: "#Nieuwestandaard"

De nieuwe dranghekken zijn plastic boardings die volledig dicht zijn langs de zijkant, dus geen metalen hekken meer met gaten tussen.

Het was Michael Morkov, de Deense lead-out van Sam Bennett bij Deceuninck - Quick.Step; die de kat de bel aanbond door de nadruk te leggen op de hekken. Morkov reed niet mee tijdens de E3 maar deelde een foto van zijn televisiescherm en schreef erbij dat hij heel blij was met de inspanningen die de organisatie gedaan heeft om de veiligheid van de renners te verbeteren. Eindigen deed hij met de hashtag "nieuwe standaard"

Im really pleased and happy to see this effort done with the barrieres at the finish straight today, but also along the course. Thank you very much @E3SaxoClassic for improving the safty for the riders👌 #waytogo #bigrespect pic.twitter.com/lxzadRM5XE