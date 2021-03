🎥 Bekijk de start van Gent-Wevelgem!

Ze zijn eraan begonnen in Gent-Wevelgem! Niet zoals de naam van de wedstrijd doet vermoeden in Gent, dat is al een tijdje niet meer het geval. Het peloton vertrok in Ieper onder de iconische Menenpoort en dat zorgde weer voor mooie plaatjes.

Omstreeks 10 uur trok het mannenpeloton zich op gang in Ieper. Zonder Trek-Segafredo helaas, dat wegens positieve coronatesten moest passen. Als alles volgens schema verloopt zullen de heren vandaag zo'n zes uur doorbrengen op de fiets. De aankomst in Wevelgem is voorzien rond 16 uur. Kijk hieronder nog eens naar de start van Gent-Wevelgem! Naast de mannen rijden ook de vrouwen hun editie van Gent-Wevelgem af. De vrouwen gaan van start in Ieper om 14u25. Na afloop van de mannenkoers kunt u dus zeker nog meevolgen hoe het bij de dames afloopt. Zij zullen de finish in Wevelgem in principe bereiken na 18 uur.