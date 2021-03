Adam Yates pakt eindezege in Ronde van Catalonië: "Het was nog een zware dag"

Ineos Grenadiers heeft er een sterke Ronde van Catalonië opzitten en dat werd beloond met eindwinst voor Adam Yates. Die reageerde laaiend enthousiast op de eindzege.

Uiteindelijk behaalde Ineos de eerste drie plaatsen in de Ronde van Catalonië. "We waren naar hier gekomen met grote ambities en we worden zowaar eerste, tweede en derde", reageerde Yates na de etappe in Barcelona die door onze landgenoot Thomas De Gendt gewonnen werd.

De gekozen tactiek werkte perfect en dat leverde een onverwacht resultaat op. "Ik kan er moeilijk meer over zeggen. We hebben als team gewoon een perfecte wedstrijd gereden, de hele week en vandaag ook nog.”

Ook de slotrit was geen uitlopertje van een straffe week. “Het was een zware dag, zeker door de opeenvolging aan beklimmingen in de finale. We hoopten hier de eindzege te pakken, maar dat we het hele podium zouden bezetten? Fantastisch gewoon.”