Europese kampioen de eerste achter Van Aert in Gent-Wevelgem: "Ik weet niet of ik de juiste keuze gemaakt heb"

De organisatie van Gent-Wevelgem mag heel tevreden zijn met zo'n uitslag. Van Aert op 1, Europees kampioen Nizzolo op 2. Na zijn vierde plaats in de Brugge-De Panne schuift Giacomo Nizzolo dus weer een paar plaatsjes op.

Ook voor hem was het bijzonder om zo'n koers mee te maken die werkelijk geen enkel moment stilviel. "Het was een gekke dag. De groep vertrok al vrij vroeg. We hebben ons kunnen onderscheiden. Het was een heel zware koers. Toen de sprint eraan kwam, waren de benen al vermoeid."

SPRINT INGEZET OP LAATSTE POSITIE

Nochtans hield Nizzolo wel enkele sterke mannen achter zich. Van Aert bedreigen zat er dan weer niet in. Deed Nizzolo het maximale in de sprint? "Ik besloot eraan te beginnen in de laatste positie. Ik weet niet of ik de juiste keuze gemaakt heb, maar goed, dit is wat ik gedaan heb."

Al bij al kon de Italiaan van Qhubeka wel leven met de uitslag. Die geeft dan ook aan dat de vorm bij hem aan het groeien is. "Ik ben blij met mijn tweede plaats."