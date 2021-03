Ilan Van Wilder sluit Coppi e Bartali af in top tien: "In het verleden viel dat niet op"

Slechts drie Belgen stonden aan de start van de Coppi e Bartali, maar ze eindigden wel alledrie in de top tien.

Ben Hermans werd zesde, Mauri Vansevenant zevende en Ilan Van Wilder tiende. Een opsteker voor Van Wilder nadat vorig seizoen eindigde met problemen aan de knie.

“We zijn altijd rustig gebleven”, zegt trainer Michel Geerinck aan HLN. “Een overbelasting komt bij elke renner wel eens voor. Ilan heeft de voorbije maanden een goed krachtprogramma afgewerkt. In combinatie met kinesitherapie heeft dat vruchten afgeworpen. Nokere Koerse was inderdaad niet zijn ding, maar ik vind het goed dat zijn ploeg jonge renners ook atypische koersen laat rijden. In de Settimana Internationale Coppi e Bartali kwam zijn talent opnieuw helemaal naar boven.”

Alles staat voorlopig in het teken van vooruitgang boeken. “Specifiek pieken doet Ilan nog niet. Op zijn leeftijd is het belangrijk om kennis en ervaring op te doen. Ik werk nauw samen met de ploegleiding van DSM-Sunweb. Beiden weten we dat hij aanleg heeft voor het rondewerk. Hij klimt vlot en heeft een goede tijdrit in de benen. De voorbije week werd dat nog eens duidelijk. We kijken liever naar een jaarplan. Het is belangrijk dat Ilan continu vooruitgang boekt. De cijfers bewijzen dat.”

En die vooruitgang wordt stilaan ook zichtbaar. “Hij heeft voorsprong op veel leeftijdsgenoten. In het verleden viel dat niet op, omdat hij in de schaduw bleef van Remco. Ik kan me voorstellen dat dit voor een renner soms frustrerend is, maar het had voordelen. Ilan kon in alle stilte groeien en dat rendeert.”