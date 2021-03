Laatste etappe in Ronde van Catalonië op het programma: houdt leider Adam Yates stand in het klassement?

Vandaag staat de laatste etappe van de Ronde van Catalonië op het programma. Het belooft nog spannend te worden, want de finale is zeer zwaar met maar liefst zes beklimmingen van tweede categorie.

Adam Yates is nog steeds de leider in het algemeen klassement van de Ronde van Catalonië en de andere klassementsrenners krijgen vandaag de laatste kans om daar nog verandering in te brengen. Vandaag staat namelijk de laatste rit op het programma.

De renners blijven in Barcelona en ze krijgen een parcours van 133 kilometer voorgeschoteld. Vooral de laatste 60 kilometer zijn enorm zwaar, want ze krijgen zes beklimmingen van tweede categorie te verwerken. Houdt Adam Yates stand? Antwoord deze middag.