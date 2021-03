Pech voor ex-winnaar Mads Pedersen en Jasper Stuyven: Trek-Segafredo verschijnt niet aan de start van Gent-Wevelgem door positieve coronatesten

Mads Pedersen zal niet de kans krijgen om zijn kunststukje van vorig seizoen te herhalen in Gent-Wevelgem. De Deen komt namelijk, net zoals Jasper Stuyven en de hele ploeg van Trek-Segafredo, niet aan de start van de klassieker.

Twee leden binnen het team zouden positief getest hebben op het coronavirus. Daardoor heeft de ploeg beslist om niet aan de start van Gent-Wevelgem te komen. De vrouwenploeg van Trek-Segafredo kan wel gewoon in actie komen.

We regret to inform that the Trek-Segafredo men’s team will not participate in Gent-Wevelgem due to positive tests for Coronavirus.

