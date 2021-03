Wout van Aert heeft klassieker al beet en is de snelste van elitegroepje in Gent-Wevelgem

Wout van Aert ging in Gent-Wevelgem met acht kompanen op de Kemmelberg weg uit een eerste waaier. Van dat negental moesten er slechts twee onderweg nog passen, het werd dus een spurt met zeven. Eentje die Van Aert vakkundig naar zijn hand zette.

Het peloton gaf zijn goedkeuring voor een vroege vlucht van vijf, met daarbij Bissegger, Aroyave, Fedorov, Noppe en Rex. Een volgende belangrijke slag liet niet lang op zich wachten, want al snel diende de gelegenheid zich aan om volop waaiers te trekken. Er ontstond een ruime eerste waaier met 21 renners en daarbij héél schoon volk.

Zelfs topfavoriet Wout van Aert was al mee. Ook naast hem nog tal van mooie namen in deze groep als Bennett, Colbrelli, Matthews, Nizzolo, Trentin, Küng en Dupont. Voorin paste Rex als eerste, ook de andere vroege vluchters werden ingelopen door de groep Van Aert.

OPGAVE VANMARCKE

Veel klinkende namen in de kopgroep dus, maar ook eentje van wie we al vroeg afscheid namen in deze koers: Vanmarcke voelde zich nog niet opperbest nadat hij eerder ziek was geweest en stapte af. Voor de rest geen sprake van getalm, want ook in de heuvelzone werd volop geknald. Deceuninck-Quick.Step begon toch te koersen in de achtervolging. Enkel Bennett vooraan was toch wat magertjes voor de troepen van Lefevere.

Štybar en Lampaert gingen in de tegenaanval. Vermeersch, Riesebeek, Kragh Andersen, Durbridge en Naesen sprongen mee. De Plugstreets kondigden zich aan en die zorgden voor een pak lekke banden. Een schifting voorin vond plaats op de Kemmelberg: Van Aert, Van Hooydonck, Matthews, Colbrelli, Trentin, Bennett, Nizzolo, Van Poppel en Küng reden met hun negenen weg.

DQS GOKT TOCH MAAR OP BENNETT

Lampaert en Vermeersch deden aanvankelijk nog een poging om de kloof alsnog te dichten, maar tevergeefs. Deceuninck-Quick.Step gokte dan toch maar op Bennett, die de Kemmelberg ternauwernood had overleefd. Nochtans was de voorsprong van de leiders op het eerste pelotonnetje in de finale niet zo groot. Turgis vertrok dan maar solo in een poging om nog naar voor te rijden.

Geen poging die succes kende, want vooraan zaten ze ook niet stil. Van Hooydonck gooide Van Poppel en Bennett overboord. De zeven overgebleven leiders zouden overigens wel een paar kilometer langer voorop moeten blijven dan voorzien. De afstand van de koers werd iets verlengd vanwege het hertekenen van de laatste kilometers, door een brand bij recyclagebedrijf Galloo in Menen.

VAN AERT MAAKT HET AF

Met zeven ging het dus naar de finish in Wevelgem. Küng ging als eerste aan met nog driehonderd meter te gaan, maar die was uiteraard niet de rapste. Van Aert kwam op het juiste moment en zette de rest op lengten. Dit gaf hij niet meer af: Gent-Wevelgem komt op het palmares van Van Aert!