Wout van Aert heeft waar hij al paar jaar naar op zoek was en looft ploegmaat: "Van Hooydonck was de sleutelfactor"

Wout van Aert heeft perfect voldaan aan de torenhoge verwachtingen in Gent-Wevelgem. Door die koers op zijn palmares te zetten, heeft hij nu ook zijn eerste Vlaamse klassieker gewonnen. Een overwinning die ook deels te danken is aan zijn ploegmaat Nathan Van Hooydonck.

"Dit is de eerste Vlaamse klassieker die ik win. Dat had ik de laatste jaren al geprobeerd, maar was toen niet gelukt. Dit stond heel hoog op mijn lijst", geeft Van Aert aan, die het vervolgens had over dat bepalende moment waarop een groep van ruim twintig renners wegreed. "Ik wist dat het gevaarlijk was, vooral richting de kust al, veel meer dan in De Moeren."

De windrichting speelde uiteraard een rol. "Richting Veurne stond de wind schuin langs achteren. Dan mag je je niet laten verrassen. Ik zat dertigste-veertigste. Jos van Emden bracht me een stuk dichter. Ik vond daar Nathan terug. Het was blijven vechten voor je plaats. Er zijn misschien jongens die sterk genoeg waren om mee te zijn, maar op dat moment net ingesloten zaten."

Ik had vertrouwen in mijn sprint

Dit keer was er geen overmacht van de Wolfpack. "Dat er met Bennett slechts één man van Deceuninck-Quick.Step mee was, was goed voor mij. Dat was geen tactiek van mijn kant om Quick.Step al vroeg aan te pakken, het is gewoon zo gelopen." Uiteindelijk gingen ze met zeven richting finish. "Ik had vertrouwen in mijn sprint. Er waren hele snelle jongens mee, maar na zo'n zware koers is het altijd anders."

© photonews

Er was nog een andere reden om op een sprint te mikken. "Door de rugwind was het moeilijk om nog aan te vallen. Ik had Nathan bij mij, dat was de sleutelfactor. Die kon alles bij mekaar houden." De vraag die zich stelt: wat als Mathieu van der Poel had meegedaan? "Als Mathieu in die eerste waaier had gezeten, was dat zeker en vast een extra concurrent geweest. Voor het overige weet ik niet of het veel verschil had gemaakt."

Zo'n dag is niet helemaal veilig

Ook Covid-19 is weer een actueel thema, met Trek-Segafredo en Bora-Hansgrohe die niet mochgten starten. "Het zijn twee ploegen met een sterke klassieke kern. Zelf houden we ons aan de protocollen en worden we voortdurend getest. Meer kun je ook niet doen. Zo'n dag is ook niet helemaal veilig. Hopelijk kunnen we door ons aan de regels houden wat entertainment bieden voor de mensen thuis."