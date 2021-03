🎥 Stewart furieus na actie Bouhanni: "Je hebt duidelijk geen hersencellen en dan zeg je nog dat ik 'geen respect' heb"

Jake Stewart en Nacer Bouhanni zullen niet snel beste vrienden worden. Stewart viel dit jaar al op met een tweede plaats in de Omloop, maar kon in Cholet-Pays de la Loire niet naar behoren zijn sprint afwerken. Bouhanni week van zijn lijn af en deed compleet de deur dicht voor de Brit. Die werd zo tegen de barrières gekwakt. Zij het lichtjes, vooral dankzij zijn eigen stuurkunsten.

"Ik zou je graag willen vragen wat je aan het denken was, maar je hebt duidelijk geen hersencellen", richt een furieuze Stewart zich op Twitter tot Bouhanni. "Het ironische is dat je me na de finish vertelde dat ik 'geen respect' had."

Yo @BouhanniNacer I would ask you what you was thinking...but you clearly have no brain cells. The ironic thing is, you told me I had 'no respect' after the finish. Here's an educational video of what 'no respect' looks like... 😶 https://t.co/nk5Bp6lE0V