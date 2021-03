Oude Kwaremont en Paterberg spelen wellicht weer grote rol in Ronde van Vlaanderen-parcours

De Ronde van Vlaanderen zal zich dit jaar afspelen op een wellicht vergelijkbaar parcours als in 2020. Grote details over het parcours kunnen niet worden vrijgegeven, omdat het in deze coronacrisis verboden is voor publiek om de wedstrijd bij te wonen.

Wel zullen weer de gekende hellingen aan bod komen. Afzakken naar het parcours om een glimp op te vangen van het wielerspektakel is ijdele hoop. De start-en aankomstplaats zal hermetisch worden afgesloten, daar kan geen publiek bij. Ook de kasseihellingen worden met dranghekken volledig afgesloten, om de komst van publiek te voorkomen.

Enkel wie woont of werkt langs het parcours kan naar de koers kijken, maar moet zich ook aan een samenscholingsverbod houden. Best kan u het dus van thuis volgen en dan zal u merken dat de Ronde van Vlaanderen van 2021 behoorlijk veel zal trekken op de editie van vorig jaar. Na de start in Antwerpen liggen de eerste kasseistroken uit de koers in de Lippenhovestraat en de Paddestraat.

© photonews

De eerste helling is de Kattenberg. Daar moeten de renners een paar keer over en het is uiteraard niet de enige helling waarbij dat het geval is. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de Oude Kwaremont. Nadien volgen de Eikenberg, Wolvenberg, Leberg, Berendries en Valkenberg. De Kanarieberg is een opwarmertje, waarna de Oude Kwaremont voor het eerst wordt opgevolgd door een passage over de Paterberg.

Nadien gaat het verder naar de Koppenberg, Steenbeekdries en Taaienberg. De finale van de Ronde van Vlaanderen komt er dan aan, met na de Kruisberg nog een laatste maal de Oude Kwaremont. Indien het verschillende leiders zijn die daar boven komen op 16,7 kilometer van de aankomst, kunnen dan enkel nog het verschil maken op de Paterberg.

Daar worden 360 meters beklommen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 12,9%. Vervolgens gaat het richting finish in Oudenaarde.