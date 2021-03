Weer alle twijfel weg bij Wout van Aert met het oog op de Ronde: "Na E3 met slecht gevoel gaan slapen"

Wout van Aert heeft een stevig antwoord gegeven. Er hoeft niet gepanikeerd te worden omdat het in de E3 op een gegeven moment 'op' was. Na zijn winst in Gent-Wevelgem prijkt Van Aert weer bovenaan de lijstjes voor de Ronde van Vlaanderen.

Was er enige onzekerheid in zijn hoofd geslopen nadat hij vrijdag moest lossen? "Mijn prestatie was op zich niet slecht. Ik hoefde eigenlijk niet te twijfelen, maar ik ben na de E3 toch met een slecht gevoel gaan slapen. Ik voelde mij voor de E3 heel goed en ik had veel van die koers verwacht. Er zijn dan een aantal dingen die mislopen en dat is frustrerend. Dan komt er toch een soort van twijfel."

Daar heeft Van Aert dan in Gent-Wevelgem wel volledig komaf mee gemaakt. "In de koers was die eigenlijk al weg. Ik heb nu wel slimmer gekoerst." Zat het ook in zijn gedachten om het in Gent-Wevelgem dan toch iets beredeneerder te rijden? "Ja, toch wel. Dat is wat ik vrijdag fout gedaan heb. Ik heb het toen zeker niet al te slim aangepakt."

TOPFAVORIET

Gevolg is wel dat in de Ronde weer alle druk op zijn schouders komt te liggen. "Na de vorige twee edities van Gent-Wevelgem was ik ook topfavoriet voor de Ronde, maar toen had ik niet gewonnen. Ik heb liever deze situatie, dat ik topfavoriet ben met een overwinning op zak. Ik moet met die status van topfavoriet omgaan, ik weet dat dat elke koers zo kan zijn."