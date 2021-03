🎥 Lampaert, Stuyven, Kopecky en andere profs steken jonge renners en rensters een hart onder de riem

Terwijl profrenners-en rensters hun wedstrijden kunnen afwerken, blijven de jongens en meisjes bij de jeugd daar nog altijd van verstoken. Opdat ze in deze lange en lastige periode het hoofd niet laten hangen, spreken de profs hen toe met enkele bemoedigende woorden.

Dat doen ze in een filmpje van Cycling Vlaanderen waar heel wat profs aan wilden meewerken. "Hey renners en rensters van Cycling Vlaanderen", klinkt het in koor. "Jammer genoeg kunnen jullie nog altijd niet koersen en ik vind dat heel spijtig voor jullie", laat Jasper Stuyven weten. "Ik ben er me van bewust dat het voor jullie een heel moeilijike periode is", aldus Lotte Kopecky.

Eli Iserbyt geeft de jongeren wat advies in dit jaar zonder competitieve en recreatieve wedstrijden. "Ik zou willen vragen om die tijd zeker nuttig te gebruiken, te werken aan jullie zwakke punten en gewoon naar de toekomst te kijken", zegt de Europees kampioen veldrijden.

Yves Lampaert heeft een gelijkaardige boodschap. "Laat de moed zeker niet zakken", aldus de renner van Deceuninck-Quick.Step. Aan het eind van het filmpje laten de profs nog weten te duimen voor de renners en rensters die het nog even zonder koers moeten stellen.