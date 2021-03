Boonen en Museeuw over malaise bij Gilbert: "Pijnlijk om zien" en "Begrijp niet dat Lotto hem driejarig contract aanbiedt"

Geen fijn gegeven dat huidige de conversaties over Philippe Gilbert eerder voortkomen uit zorgen. Helaas is het niet anders op dit ogenblik. In de 'HLN Sportcast' geven ook Tom Boonen en Johan Museeuw hun visie op de vormcrisis bij Gilbert.

Museeuw had het moeilijk met het moment waarop Gilbert moest lossen in Gent-Wevelgem. "Da's pijnlijk als je dat ziet. Een renner met zo'n palmares. Zo'n grote kampioen rijdt normaal van waaier naar waaier. Nu lost hij uit de derde-vierde waaier. Dat vind ik pijnlijk. Ik ga ervan uit dat hij ziek is, want dat is niet normaal."

© photonews

Er is echter geen enkele indicatie vanuit het kamp-Gilbert die dat aangeeft. Dus wat als hij niet ziek is? "Dan is het de volledig foute transfer", zegt Museeuw over de overstap van Gilbert naar Lotto. "Dan is dit het jaar teveel. Daar moeten we eerlijk in zijn."

MET OF ZONDER GLANS

Het beleid bij Lotto is ook iets wat Tom Boonen op de maag ligt. "Ik ken Philippe heel goed en ik heb enorm veel respect voor hem, maar ik begrijp niet dat Lotto hem nog een driejarig contract aanbiedt. Nu zetten ze zich vast met een renner op leeftijd, die inderdaad een pak ervaring meebrengt. Maar als die niet presteert, is die glans eraf. Ook voor die jonge gasten."

Lotto haalde Gilbert ook om de jonge talenten heel wat koerswijsheid bij te brengen. Dat plan valt echter in duigen als Gilbert zijn niveau niet meer haalt volgens Boonen. "Opkijken naar Philippe Gilbert lukt alleen als Philippe Gilbert presteert."