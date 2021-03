BORA-Hansgrohe neemt geen risico's door coronabesmettingen en laat kopman Ronde van Vlaanderen pas vrijdag naar België komen

Bij BORA-Hansgrohe kennen ze geen ideale voorbereiding voor de Ronde van Vlaanderen. De Duitse wielerformatie heeft al moeten passen voor de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem door coronabesmettingen binnen de ploeg.

Zo is het ook nog steeds niet zeker of BORA-Hansgrohe woensdag en zondag wel mag aantreden in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Toch neemt de wielerploeg het zekere voor het onzekere.

Daarom hebben ze beslist om Peter Sagan pas vrijdag naar België te laten afzakken. Volgens Het Laatste Nieuws kan de Slowaak zo al zeker niet in contact komen met de mensen die nu in quarantaine zitten.