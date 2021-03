BORA-Hansgrohe ook in Dwars door Vlaanderen niet aan de start, wel goed nieuws op komst voor Trek-Segafredo?

Woensdag staat Dwars door Vlaanderen op het programma, maar met BORA-Hansgrohe en Trek-Segafredo zijn er twee wielerploegen die de laatste dagen te maken hebben gekregen met het coronavirus.

Bij Het Nieuwsblad staat te lezen dat BORA-Hansgrohe woensdag niet zal starten. Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, gaf meer uitleg. "17 personen hadden bij BORA een hoog risico en die moesten dus al zeker zeven dagen in quarantaine. Aangezien ze pas donderdag uit quarantaine mogen, kunnen ze er dus nog niet bij zijn in Dwars door Vlaanderen. We moeten de opgelegde regelgeving volgen", aldus Van Den Spiegel.

Bij Trek-Segafredo volgt er uiteraard ook een evaluatie, maar daar zijn voorlopig maar twee positieve coronatesten vastgesteld. "Ook hier wordt een evaluatie gemaakt van wie een hoog risico contact was en wie niet. De personen die een laag risico vormen en een dag voor de wedstrijd negatief testen, mogen starten."