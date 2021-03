Neemt BORA-Hansgrohe op het einde van dit seizoen afscheid van haar absolute ster? "Enorm dankbaar, maar nog geen idee wat de beslissing gaat worden"

Peter Sagan is dit seizoen nog op zoek naar zijn beste vorm, maar in de Ronde van Catalonië liet hij wel al mooie dingen zien met onder meer een ritzege. Toch is het nog niet zeker dat de Slowaak zijn contract bij BORA-Hansgrohe aan het einde van het seizoen gaat verlengen.

Bij de Kölner Stadtanzeiger heeft Ralph Denk, ploegbaas bij BORA-Hansgrohe, uitgelegd dat het nog niet duidelijk is wat er met het aflopende contract van Peter Sagan zal gebeuren. Het kan volgens Denk alle kanten op.

"Het is nog niet duidelijk wat de beslissing zal worden. We zijn enorm dankbaar wat hij voor onze ploeg heeft gedaan en wij en onze sponsoren hebben veel aandacht gekregen door zijn prestaties. We moeten echter wel afwegen of we zijn salaris nog steeds willen betalen", aldus Denk. Volgens Wielerflits is Peter Sagan één van de bestbetaalde renners in het peloton.