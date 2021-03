Jumbo-Visma maakt selectie bekend voor Dwars door Vlaanderen: Wout van Aert en Nathan Van Hooydonck niet van de partij

Woensdag staat er met Dwars door Vlaanderen opnieuw een Vlaamse eendagswedstrijd op het programma. Naar Wout van Aert moet u alvast niet zoeken, want onze landgenoot is er niet bij.

Jumbo-Visma heeft haar selectie bekendgemaakt voor Dwars door Vlaanderen. In deze selectie is geen plaats voor Wout van Aert. Onze landgenoot lijkt rust in te lassen voor de Ronde van Vlaanderen van zondag.

Ook Nathan Van Hooydonck, die een goede indruk maakte in Gent-Wevelgem, is er niet bij. Jumbo-Visma heeft namelijk gekozen voor David Dekker, Olav Kooij, Edoardo Affini, Christoph Pfingsten, Maarten Wynants, Pascal Eenkhoorn en Jos Van Emden.