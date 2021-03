Organisatie E3 zit verveeld met frustratie bij Bora-Hansgrohe: "Wij worden met de vinger gewezen, maar..."

Bij Bora-Hansgrohe zijn ze absoluut 'not amused' dat ze - door een oordeel van de Covid-arts in de E3 - niet konden meedoen aan Gent-Wevelgem en zelfs Dwars door Vlaanderen moeten laten passeren. De dokter in kwestie legde een groot deel van de Duitse formatie een quarantaineperiode op.

Terwijl er slechts één renner positief getest heeft bij Bora-Hansgrohe, iets wat ook in andere ploegen momenteel het geval is. Bij Bora-Hansgrohe zouden ze zelfs gerechtelijke stappen overwegen. "Wij worden nu, als organisator van de E3 Saxo Bank Classic, her en der met de vinger gewezen maar wij hebben totaal niets te maken met die zaak", zegt Jacques Coussens namens de organisatie. MEDISCH GEHEIM Coussens geeft aan dat ook de organisatie niet op de hoogte is van de details. "Wij hadden BORA-hansgrohe er maar al te graag bij gehad afgelopen vrijdag maar dat kon nu eenmaal niet door de positieve coronatest van Matthew Walls. Het overleg tussen de arts van BHG en de covidarts valt onder het medisch geheim, wij mogen daar zelfs niet van op de hoogte zijn." Een koersorganisator heeft in deze dus als enige mogelijkheid de instructies op te volgen. "Wij horen enkel de besluiten te volgen van de covidcoördinator en covidarts die moeten handelen volgens de Belgische covidwetgeving."