Renaat Schotte laat zich uit over de regels in het peloton rond het coronavirus: "Er zit geen duidelijke lijn in"

Met Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen komen er deze week nog twee Vlaamse eendagswedstrijden aan. Het is echter nog niet duidelijk of Trek-Segafredo en BORA-Hansgrohe aan de wedstrijden kunnen starten.

Zo waren er de voorbije dagen namelijk coronabesmettingen binnen deze ploegen. BORA-Hansgrohe moest zo al afhaken voor de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem en ook Trek-Segafredo was er niet bij in Gent-Wevelgem.

Volgens Renaat Schotte, wielerjournalist, zit er geen structuur in de coronaregels in het peloton. "Er zit geen duidelijke lijn in. Er is te veel willekeur, want in de E3 Saxo Bank Classic mocht BORA-Hansgrohe niet starten door de aangestelde dokter, terwijl de renners die negatief hadden getest bij andere dokters wel hadden mogen starten", aldus Schotte in het programma Vive le Vélo.