Sep Vanmarcke nog niet genezen van verkoudheid en laat Dwars door Vlaanderen alvast schieten

Deze klassieker stond in principe wel op het programma van Vanmarcke. Zijn ploeg Israel Start-Up Nation laat weten dat Vanmarcke nog altijd niet volledig genezen is van zijn verkoudheid en daarom Dwars door Vlaanderen laat passeren.

In de hoop utieraard dat hij wel klaar geraakt voor de Ronde van Vlaanderen van komende zondag. Ook daar bestaat overigens nog geen zekerheid over. "Onze teamdokters monitoren de situatie en we hopen nog altijd Sep zondag kan deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen", staat in de mededeling van zijn ploeg.

Sep Vanmarcke won't take the start in @DwarsdrVlaander on Wednesday as he's still recovering from a common cold.



Our team doctors are monitoring the situation and we are still hopeful that Sep will race Tour of Flanders on Sunday.

