Stewart heeft hand gebroken door manoeuvre Bouhanni en kan nu niet deelnemen aan Ronde van Vlaanderen

Jake Stewart heeft al vrolijkere dagen beleefd. In de Ronde van Vlaanderen zal de Britse sprinter, die tweede werd in de Omloop, zijn kansen niet kunnen verdedigen. Stewart geeft verstek wegens een handbreuk die hij heeft opgelopen.

Dat gebeurde in volle sprint in Cholet-Pays de la Loire, toen Nacer Bouhanni ineens van zijn lijn afweek en Stewart tegen de barrières duwde. Door zijn stuurkunst kon Stewart een valpartij vermijden, maar nu blijkt dat hij door de klap toch een breuk in zijn linkerhand heeft opgelopen.

Dat laat zijn ploeg Groupama-FDJ weten. Als gevolg van deze breuk zal Stewart niet aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen. Anders was het zijn tweede deelname geweest aan de Ronde, nadat hij ook vorig jaar al aan het vertrek in Antwerpen stond.

Jake Stewart ne pourra pas prendre le départ de son 2e Tour des Flandres dimanche. Il est malheureusement forfait suite à son incident du sprint final de Cholet-Pays de la Loire, en raison d'une fracture de la main gauche. pic.twitter.com/S0EqRQu44t — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) March 30, 2021

Recent kwam Stewart overigens wel ten val in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. De pech blijft hem dus momenteel achtervolgen.