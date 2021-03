UAE-renner herovert tijdrittitel en is nu al voor achtste(!) keer de beste van zijn land in het werk tegen de klok

In het UAE-team moet er uiteraard ook plek zijn voor de renner die in het land van de ploeg het wielrennen domineert. Yousif Mirza blijft ook in 2021 de beste wielrenner uit de Verenigde Arabische Emiraten. Voor de achtste keer is hij nationaal tijdritkampioen geworden.

De enige koers die Mirza dit jaar al gereden had was het nationaal kampioenschap op de weg. Dat had hij ook al gewonnen: de negende keer al dat Mirza nationaal kampioen wielrennen werd. Naast dat kampioenschap heeft hij nu ook het tijdritkampioenschap gewonnen.

Het is inmiddels al de achtste keer dat Mirza zich tot de beste tijdrijder uit de Verenigde Arabische Emiraten kroont. Het aantal overwinningen in nationale kampioenschappen dikt dus enorm aan, samen met zijn status in zijn thuisland.

Mirza vervoegde UAE in 2017 en is zo de eerste Emiraat ooit in een WorldTour-ploeg. Zijn successen boekt hij vooral in wedstrijden in Azië en Afrika.