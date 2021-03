Wellens nu in de picture bij Lotto, Vanspeybrouck hersteld van val

Na het nieuws rond Philippe Gilbert die afhaakt met het oog op de Ronde van Vlaanderen, zouden we wel eens een agressief koersend Lotto Soudal kunnen zien. Anderzijds is het niet zo dat de ploeg van de Nationale Loterij plots zonder kopmannen komt te zitten.

Ready to take on tomorrow's Dwars door Vlaanderen with these seven riders! 💪



🇩🇪 @johndegenkolb

🇧🇪 @FrisonFrederik

🇩🇪 @kluge_roger

🇧🇪 @Toshvds

🇧🇪 @Brentvanmoer

🇧🇪 @FlorianVermeers

🇧🇪 @Tim_Wellens #DDV21 pic.twitter.com/0TnsVyCgDw