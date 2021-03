Belg in dienst van Mathieu Van der Poel: "Dat is anders dan voor Van Avermaet of Naesen"

De 29-jarige Dries De Bondt vindt het niet erg om in Vlaanderen in dienst te rijden van een Nederlandse kopman.

Dries De Bondt is blij dat hij erbij is voor de Ronde van Vlaanderen. “Ik krijg een tweede kans om de Ronde te rijden als Belgisch kampioen, dat gebeurt ook niet vaak”, zegt De Bondt aan Het Nieuwsblad. “We starten met Mathieu en zes renners. En die moeten altijd in dienst rijden. Dat is logisch met zo iemand in de ploeg. Man tegen man zijn er twee die met hem meekunnen: Wout van Aert en Julian Alaphilippe. En wij moeten ervoor zorgen dat hij in ideale omstandigheden tegen hen kan duelleren.”

Dat hij voor een Nederlander moet rijden deert hem niet. “Neen, je werkt voor iemand van wie je op voorhand weet dat hij het zal afmaken. Dat zou anders zijn mocht ik werken in dienst van bijvoorbeeld Van Avermaet en Naesen. Zeer sterke coureurs, maar niet zoals Mathieu. Voor Superman doe je alles, het vertrouwen is bijzonder groot.”

Iedereen krijgt ook zijn eigen kansen, als de situatie zich daartoe leent. “Als we in het defensief gedwongen zijn en er moet een gat dichtgereden worden, dan doe ik dat meteen. Ik weet ook dat er nog koersen komen waar ik de kans krijg om zelf te scoren, net als een pak andere renners van ons team. Dat is vorig jaar gebleken.”