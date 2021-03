Bernard Hinault noemt een mogelijke Belgische tourwinnaar, maar Alaphilippe kan dat niet volgens hem

Wielermonument Bernard Hinault noemt Alaphilippe als één van de grote kanshebbers om zondag de Ronde van Vlaanderen te winnen.

Voor de Tour heeft Alaphilippe niet alles in huis, dus moet hij zich op klassiekers focussen. “Julian is een fantastische coureur, maar hij is in het hooggebergte te beperkt om ooit de Tour te winnen. En al zeker tegenover de nieuwe generatie, met Pogacar, Bernal en misschien ooit Evenepoel”, zegt Bernard Hinault aan Het Nieuwsblad. “Of het moet zijn dat die massaal in de fout gaat.”

Want een carrière is ook niet eindeloos. “Julian is nu 28 jaar, zonder tegenslagen heeft hij nog vier à vijf goede jaren voor zich. Het is een ongelofelijk sterke puncher. Over een afstand van twee kilometer kan hij een beestig zware inspanning doen. Als hij ineens met zo'n versnelling uitpakt, is dat voor zowat iedereen dodelijk.”

En dat mag volgens Hinault zeker zondag gebeuren in de Ronde van Vlaanderen. “Als Julian un numéro opvoert, stuur ik hem een sms. Un petit message. Uit respect. Als aanmoediging. De eerste keer rijd je zo'n koers om het parcours te leren kennen. De tweede keer om mee te doen voor de zege. Een renner van zijn niveau wil daarenboven overal tonen dat hij niet per abuis wereldkampioen werd. De vloek van de regenboogtrui? Ga weg, da's een fabeltje!”