Het motortje van Fabian Cancellara beroert nog steeds: "Dat moment..."

Won Fabian Cancellara in 2010 de Ronde van Vlaanderen met een motortje in zijn fiets? Het blijft één van de grote mysteries én cowboyverhalen van het hedendaagse wielrennen.

In 'Vive le Vélo' op Sporza was ex-wielrenster Marijn De Vries te gast. Zij had een grote bewondering voor Fabian Cancellara. "Maar dat mag je tegenwoordig bijna niet meer zeggen", vertelde ze. "Fabian is tegenwoordig een beetje uitgerangeerd als held."

Daarmee verwijst ze naar de winst in de Ronde van Vlaanderen in 2010. Cancellara werd ervan beschuldigd een motortje in zijn fiets te hebben gehad. "Ik geloof het niet. Dat moment dat hij toen op de Muur wegreed van Tom Boonen was zo fascinerend om naar te kijken."

De ex-wielrenster werkt ondertussen als journaliste. Ze kwam daarbij in het programma ‘Holand Sport’ van Wielfried de Jong. "Ik kwam daar achter de verhalen die het wielrennen geeft: de verhalen achter alle koersen en de coureurs", vertelt ze.