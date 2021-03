Laatste keer 'supertuck' voor Van der Poel? "Raar dat ze daar op focussen" en "Leuk als er van ver gekoerst wordt"

Na het skippen van Gent-Wevelgem is Van der Poel er weer bij in Dwars door Vlaanderen. De supertuck kan hij zo nog eens proberen. Vanaf 1 april mag dat niet meer en dat vindt Van der Poel toch een vreemde zaak. Al zal hij vooral zijn zege uit 2019 goed willen verdedigen.

Van der Poel blikte 's middags in startplaats Roeselare vooruit naar een eventueel nieuw duel met Alaphilippe? Zouden deze twee van de 'Grote Drie' mekaar weer in de ogen gaan kijken? "Dat kan zeker het geval zijn. Dat hangt wat van het koersverloop af, natuurlijk. Ik denk wel dat het zeker lastig genoeg is om het verschil te maken."

Het is geweten dat dat voor Van der Poel niet altijd lang hoeft te duren. "Ik vind het alleen maar leuk als er van ver gekost wordt. Ik zou het niet erg vinden. Het is mooi weer, ik heb er wel zin in." Gent-Wevelgem sloeg hij bewust over. "'t Was leuk om het op tv te zien. Het zag er redelijk hectisch uit allemaal."

Deze koers is beter dan doorgedreven training voor mij

Van der Poel twijfelde er niet over om kort voor de Ronde van Vlaanderen nog een koers mee te pikken. "Ik vind het wel leuk om nog een koers te rijden. Zeker deze koers is er eentje die ik graag doe. Beter dan een doorgedreven training voor mij."

En was hij van plan om nog eens de 'supertuck' te doen, voor de laatste keer dan? "Waarschijnlijk wel. Ik vind het een beetje raar dat ze daar op gaan focussen. Dat is volgens mij niet het grote probleem van de veiligheid."