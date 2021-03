Lampaert blijft hopen op Parijs-Roubaix en wil met team puntjes op de i zetten: "Gaan proberen onze fout te herstellen"

Deceuninck-Quick.Step maakte heel uiteenlopende beurten in de vorige twee klassiekers. Lampaert rekent er in Dwars door Vlaanderen op dat we weer de beste versie van de ploeg te zien krijgen. Ondertussen is het ook nog altijd hopen dat Parijs-Roubaix kan doorgaan.

Yves Lampaert heeft Dwars door Vlaanderen al een paar keer op zijn naam geschreven. Het is dus een klassieker die voor hem weinig geheimen kent. "Het is inderdaad een mooie koers die ik graag rij." Recupereert hij goed van de opeenvolging van de koersen? "Dat gaat moeten blijken gedurende de wedstrijd. Momenteel voel ik me wel goed, maar het kan even goed zijn dat ik de benen voel leeglopen tijdens de wedstrijd."

We kunnen alleen ons best doen

Daar gaat hij uiteraard niet van uit en ook bij Deceuninck-Quick.Step rekenen ze op een goede Lampaert. Nadat de Wolfpack op Bennett na de slag miste in Gent-Wevelgem, mag dat nu niet meer gebeuren. "We gaan proberen onze fout van voorbije zondag te herstellen. We kunnen alleen ons best doen."

De grote koers die Lampaert het beste ligt is wellicht Parijs-Roubaix. Het is al een hele tijd of de Helleklassieker kan plaatsvinden, maar de officiële afgelasting is er nog altijd niet gekomen. De hoop op positief nieuws is er dus nog altijd. "Ik hoop nog, ja. Ik hoop er zeker op dat de wedstrijd doorgaat, maar het lot ligt niet in mijn handen. Ik moet ook afwachten.