Met welke renners start BORA-Hansgrohe in Dwars door Vlaanderen? Twee kopmannen die op voorlopige deelnemerslijst staan, staan ook op quarantainelijst

BORA-Hansgrohe heeft dinsdag het verlossende nieuws gekregen dat ze mogen starten in Dwars door Vlaanderen. Het is alleen nog niet duidelijk welke renners aan de start zullen mogen verschijnen. Er staan namelijk nog 17 personen op de quarantainelijst.

Verschillende renners die BORA-Hansgrohe willen opstellen, staan namelijk ook nog op de quarantainelijst. Als ze niet van deze lijst worden gehaald, mogen ze ook niet aan de start verschijnen. Bij de Duitse wielerploeg zijn ze kwaad, want bij Het Laatste Nieuws staat te lezen dat CEO Ralph Denk niet begrijpt waarom juist deze 17 personen op de quarantainelijst staan. Hij spreekt van een willekeurige keuze.

Toch hebben de dokters nu het laatste woord over wie mag starten. Zo is het nog niet duidelijk of Nils Politt en Pascal Ackermann, de twee kopmannen van BORA-Hansgrohe, kunnen starten, want zij staan op die quarantainelijst. Afwachten welke beslissing uit de bus zal komen.