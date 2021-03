Oliver Naesen is beetje boos voor start: "Er hangt een heel negatieve sfeer"

Oliver Naesen liet zich voor de start van Dwars door Vlaanderen eventjes helemaal gaan en zei wat hij van alle kritiek die zijn ploeg krijgt denkt.

Oliver Naesen laat het alvast niet na om zijn gedacht te zeggen. “Ik heb veel zin om een mooie wedstrijd te rijden, maar ik ben gepikeerd, ja”, vertelde hij aan HLN. “Ik ben het niet gewend om zoveel commentaar te krijgen. En dat werkt eerlijk gezegd op mijn gemoed.”

Want Naesen begrijpt niet waarom dat allemaal nodig is. “Na de E3 kregen we veel kritiek, terwijl we toen wel mee waren. Na Gent-Wevelgem, waar we de boot misten, kregen we dan weer weinig kritiek. Dat is onbegrijpelijk, maar ja... Vanwaar die kritiek vandaan komt? Dat weten jullie zelf ook wel. Het was een beetje overal. In de krant, op social media. Ik zeg het: het is de eerste keer dat ik zoveel commentaar krijg.”

Ook andere renners krijgen volgens Naesen geregeld de volle laag. “Zelfs over Mathieu en Wout. Er hangt een heel negatieve sfeer, vind ik. Rond alles en iedereen. Als men mij vraagt wat ik van de kritiek vind, dan zeg ik gewoon mijn gedacht, hé. Het is niet zo dat ik nu geweldig boos ben.”