Trek-Segafredo maakt selectie van vijf renners bekend voor Dwars door Vlaanderen: één landgenoot van de partij, geen spoor van oud-wereldkampioen

Het was tot dinsdagavond niet duidelijk of Trek-Segafredo en BORA-Hansgrohe aan Dwars door Vlaanderen mochten starten, maar er is nu beslist dat beide ploegen aan de start mogen verschijnen.

Trek-Segafredo heeft dan ook meteen haar selectie bekendgemaakt, maar de selectie bestaat slechts uit vijf renners. Jasper Stuyven is de kopman en hij krijgt steun van Quinn Simmons, Koen De Kort, Ryan Mullen en Kiel Reijnen.

🇧🇪 #DDV21

We may be only 5, but don't count us out!

👇 pic.twitter.com/xSRSVMu2dB