Van Baarle soleert naar winst in bizarre en snelle Dwars door Vlaanderen, vreemd gedrag Van der Poel en Alaphilippe

Dylan van Baarle had met een top tien in E3 en Gent-Wevelgem zijn vorm getoond. In Dwars door Vlaanderen schoot de Nederlander de hoofdvogel af. Nadat Van Baarle het ruime sop koos, haalde niemand hem nog terug. Van der Poel en Alaphilippe speelden schijnbaar verstoppertje.

Een razendsnel eerste uur werd genoteerd waarin het tempo zo hoog lag dat het voor aanvallers onbegonnen werk was. Het was pas na 85 kilometer dat dankzij het doorzettingsvermogen van Hayter dat er een vlucht vertrok. Die kreeg het gezelschap van twee Belgen: Florian Vermeersch en Jelle Wallays. Vermeersch zou wel afhaken op de Trieu.

In de achtergrond was er een valpartij waar ferme namen als Viviani en Trentin bij betrokken waren. Op de Taaienberg vond Van Avermaet het tijd voor een eerste cartouche en stormde in één klap Wallays en Hayter voorbij. Vreemd genoeg parkeerde Ballerini daar compleet. Toch een vraagteken of de winnaar van de Omloop in de Ronde iets zal kunnen betekenen voor zijn ploeg.

VAN BAARLE SOLO OP MEER DAN 50 KM VAN FINISH

De koers ontplofte op iets meer dan vijftig kilometer van de aankomst. Van Baarle probeerde het op zijn eentje. Achter hem vormde er zich een groepje met Wellens en Kristoff. Daar nog achter eigenlijk twee pelotonnetjes: in het eerste zat Van der Poel en in het tweede zat Alaphilippe. Het peloton Van der Poel reed naar die eerste achtervolgende groep toe.

Maar dan kwam er alweer een vreemd moment in deze chaotische koers: Van der Poel zakte zowaar weg. Om te werken voor zijn ploeg? Het was het sein voor Van Avermaet om nog eens van jetje te geven. Hij kreeg Barguil, Laporte, Oliveira, Teuns, Campenaerts, Sénéchal en Durbridge met zich mee. Alaphilippe reed eerst voorbij Van der Poel en vertoefde nadien in diens groep. Het was niet meer dan een spel in de achtergrond.

OPVOLGER VOOR VAN DER POEL

Er zat zo weinig lijn in deze wedstrijd. Van Baarle trok er zich niets van aan en bleef alleen aan de leiding rijden. Het peloton viel de achtervolgende groep nog op de nek. Allemaal geen reden tot zorgen voor Van Baarle, die met zijn solo Van der Poel opvolgt op de erelijst. Laporte glipte nog weg om de tweede plaats te pakken, Merlier spurtte naar plek drie.