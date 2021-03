Yves Lampaert krijgt te horen dat Parijs-Roubaix misschien wordt uitgesteld: "Het is een drama"

In het programma Iedereen Beroemd volgen ze Yves Lampaert tot zijn favoriete klassieker Parijs-Roubaix. Het is vorige week echter duidelijk geworden dat het helemaal nog niet zeker is of de klassieker wel zal doorgaan.

Yves Lampaert wil dit seizoen alles op alles zetten om zijn favoriete klassieker te winnen. Onze landgenoot van Deceuninck-Quick-Step wordt zelfs gevolgd door Iedereen Beroemd tot zijn grote dag is aangebroken.

Toch zou het nog wel even kunnen duren voor Parijs-Roubaix echt gereden zal worden. Het coronavirus lijkt namelijk roet in het eten te strooien. Deze week lieten ze in Iedereen Beroemd de reactie van Lampaert zien als hij te horen kreeg dat Parijs-Roubaix misschien niet doorgaat in april.

"Het is een drama. Hopelijk is het uitstel en geen afstel, maar we zullen ons ook tonen in de komende klassiekers. Hopelijk kan Parijs-Roubaix dit jaar nog doorgaan in de herfst, dan zou het goed zijn", aldus Lampaert.