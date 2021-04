📷 Verkenningsdag voor de Ronde: Van Aert neemt twee ploegmaats mee, Sagan al in België en rijdt ook parcours op

Met slechts enkele dagen tot de Ronde is het tijd om het parcours te verkennen. Wout van Aert deed dat in het gezelschap van Nathan Van Hooydonck en Timo Roosen. Ook gespot op het parcours: Peter Sagan, die dus al vroeger is in België dan verwacht.

Wout van Aert hield eraan de Ronde van Vlaanderen te verkennen met twee van zijn luitenanten, Van Hooydonck en Roosen. Van Hooydonck stond hem recent tijdens Gent-Wevelgem nog bij tot helemaal aan de finish. Op bepaalde kasseistroken vlamde Van Aert wel al eens ferm door, kwestie van al eens te voelen of hij een snedige versnelling in de benen heeft.

© photonews

Iets verrassender dan Wout van Aert die het parcours van de Ronde op vllamde, was dat ook ene Peter Sagen gespot werd. Die zou aanvankelijk pas vrijdag naar België afreizen om geen risico te nemen op een nieuwe coronabesmetting. Sagan blijkt toch al in het land te zijn, want hij ging samen met enkele ploegmaats ook al het parcours van de Ronde verkennen.

© photonews

Wie op deze wegen ook nog eens te bespeuren viel, was Johan Museeuw. Mogelijk was het voor hem even dat gevoel nog eens oproepen van de drie keer toen hij de Ronde van Vlaanderen zelf op zijn naam schreef. Opvallend genoeg reed Museeuw mee met de huidige Movistar-ploeg.

🦁🇧🇪 We're extremely honoured to have the 'Lion of Flanders', Mr. @johanmuseeuw , doing our @RondeVlaanderen #RVV21 recon with our men's team and sharing some tips for Sunday's race. An idol for many of us who really love the Northern Classics. Thanks, Johan! #RodamosJuntos pic.twitter.com/6qvVAnUmSP — Movistar Team (@Movistar_Team) April 1, 2021