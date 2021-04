AG2R Citroën met vijf Belgen naar Ronde van Vlaanderen

AG2R Citroën komt zondag in Antwerpen met vijf Belgen aan de start van de Ronde van Vlaanderen.

Voor Vlaanderens mooiste selecteert AG2R Citroën Greg Van Avermaet, Oliver en Lawrence Naesen, Stan Dewulf en Gijs Van Hoecke. De Zwitser Michael Schär en de Fransman Damien Touzé maken de selectie compleet.

Voor Greg Van Avermaet is de Ronde de koers waarin hij al drie keer op het podium stond. Twee keer als tweede, een keer als derde. Vorig jaar was hij er niet bij na een val in Luik-Bastenaken-Luik.

Van Avermaet en Naesen zijn de kopmannen, net als in Dwars door Vlaanderen.