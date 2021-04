Broer van Julian Alaphilippe zegt wielrennen vaarwel

Bryan Alaphilippe, de jongere broer van de wereldkampioen, zet een punt achter zijn carrière als profwielrenner.

Bryan Alaphilippe reed voor Team U Nantes Atlantique. Hij zegt het profwielrennen vaarwel om aan de slag te gaan als vertegenwoordiger bij kleding- en helmproducent Ekoï.

In zijn profcarrière behaalde Bryan één profzege, in de Ronde van Portugal. Dat was in 2017 na en zege in een massasprint. “We vinden het jammer dat hij zijn contract niet uitdoet bij ons, maar we respecteren zijn keuze”, klinkt het bij Team U Nantes.

Van 2018 tot 2020 had hij al een stop ingelast, maar vorig jaar kwam hij terug bij St. Michel-Auber93. De prestaties van zijn broer in de Tour gaven hem weer zin. “Ik was er door aangedaan”, zei Bryan Alaphilippe toen. “Julian gaf me de goesting om de emoties die je voelt bij het winnen van een koers nog eens opnieuw te beleven.”