Fantastische anekdote: De Cauwer ging Planckaert oppikken, die vergat dat het koers was en later zijn contract verbrak

Breng Eddy Planckaert en José De Cauwer rond de tafel en je krijgt fantastische verhalen te horen. Beide heren kwamen in de aflevering van 'Vive le Vélo' van woensdagavond met een heerlijke anekdote op de proppen over een editie van de Ronde van Ierland.

"Een contract is een contract", wierp Karl Vannieuwkerke tijdens de uitzending op. Het ging eigenlijk over het veldritverleden van Hennie Kuiper, maar toen begon Planckaert aan zijn verhaal. "Ik had eens een zeer goed jaar en ik moest de Ronde van Ierland rijden. José De Cauwer had georganiseerd dat ik daar kon starten met heel veel startgeld. Ik heb daar mijn contract verbroken."

STORM OP ZEE

"Toen zijn wij van Engeland naar Ierland gevaren", zette Planckaert zijn relaas verder. "Storm op zee, ongelooflijk. Ik wilde al mijn geld geven om van die boot te stappen. Na twee ritten valde de wind en Ierland en was het supergoed weer. Ik zeg: nu moet ik naar huis. Ik wilde niet in het vliegtuig, ik wilde terug op die boot in goed weer. En ik heb mijn contract verbroken en ben naar huis gegaan."

© photonews

De Cauwer verklapte dat het bedrag dat Planckaert kon verdienen 350 000 Belgische frank was, wat nu overeen zou komen met bijna 10 000 euro. "Wat hij er niet bij zegt: ik ging hem bij hem thuis halen. Niemand wakker. Wij moesten die boot halen, hé, in Calais", onderstreept De Cauwer.

"Ik klop, er gaat licht aan." Het begin van een hilarische conversatie. Planckaert: 'Wat is er?' De Cauwer: 'We gaan toch naar de Ronde van Ierland?' Planckaert: 'Huh, is dat vandaag?' De Cauwer: 'Ja, natuurlijk is dat vandaag.' Planckaert: 'Huh, dat ben ik vergeten.'

350 000 FRANK VOOR VERGETEN KOERS

Een moment dat José De Cauwer wellicht nooit uit zijn geheugen zal krijgen. "Kun je je dat voorstellen? Een renner, een goeie renner, die ik ga halen met de auto om hem te helpen. Hij is vergeten dat hij naar de koers moet, maar hij krijgt 350 000 frank."