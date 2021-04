"Hij heeft geacteerd: Mathieu blijft topfavoriet voor de Ronde Van Vlaanderen"

Op de Côte de Trieu liet Mathieu van der Poel in Dwars door Vlaanderen geen al te goede indruk zien, maar Eddy Planckaert is daar alvast duidelijk over.

Het leek alsof van der Poel niet meer meekon, woensdag in Dwars door Vlaanderen. "We mogen ons daar niet laten door misleiden", zegt Eddy Planckaert in ‘Vive le Vélo’. "Van der Poel is de topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen en ik denk dat hij vandaag een beetje geacteerd heeft."

Planckaert is ervan overtuigd dat deel van het spelletje uitmaakt. "Volgens mij heeft Van der Poel zich opzettelijk laten lossen. Als je gelost wordt, dan kom je niet meer terug en zal je niet meer op kop rijden."

Planckaert zag het ook in de slotkilometer. "Hij weet dat de camera op hem gericht is en hij doet alsof hij helemaal uitgereden is. Waarom? Om die favorietenrol van zich af te schuiven."

José De Cauwer dacht daar helemaal anders over. “We hadden niet te maken met een supergoede Van der Poel. Als hij kan winnen, dan wil hij winnen. Nu zat die zege er niet meer in voor Van der Poel. Hij heeft er wel nog alles aan gedaan om zijn ploegmakker Merlier zijn sprint te laten rijden."