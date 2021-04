Puivelde Koerse past ook dit jaar wegens gebrek aan perspectief voor toeschouwers en grote namen

Alexander Richardson (links op de foto) blijft de voorlopig laatste winnaar van Puivelde Koerse. Die wielerwedstrijd zal ook dit jaar niet gereden worden. Dat heeft de organisatie bevestigd aan verschillende media. Het is weinig waarschijnlijk dat een editie in 2021 zou lijken op vorige edities.

Puivelde Koerse is immers een echte happening die duizenden wielerfans lokt omdat ook bekende toppers als Mathieu van der Poel en Wout van Aert strikt. Het ziet er niet meteen naar uit dat zo'n evenement zoals vroeger georganiseerd kan worden.

IN HET ONGEWISSE

Om in het ongewisse aan de voorbereidingen op de koers te beginnen, dat ziet de organisatie niet zitten. Wegens het gebrek aan perspectief voor grote evenementen gaat Puivelde Koerse dus ook dit jaar niet door. Ook in 2020 gooide corona reeds roet in het eten.

Puivelde Koerse stond dit jaar op de kalender op 19 mei. Op naar 2022 dan maar, in de hoop dat alle corona-ellende dan achter ons ligt.