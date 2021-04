Selecties voor de Ronde: winnaar Dwars door Vlaanderen bij Ineos, ook Benoot en ex-ploeg Lotto zijn er klaar voor

Het deelnemersveld voor de Ronde is vrijwel compleet. De laatste selecties geraken dus stilaan bekend. Bij Ineos en DSM weten ze met welke renners ze de Ronde van Vlaanderen gaan aanvatten. De Britse formatie pronkt uiteraard met de winnaar van Dwars door Vlaanderen.

Dylan van Baarle heeft met zijn solo van meer dan vijftig kilometer indruk gemaakt en is in één klap ook één van de schaduwfavorieten . Uiteraard is de Nederlander erbij. De kasseien liggen Tom Pidcock iets minder, maar met een talent als hij is het altijd oppassen. Voorts rijden ook Leonardo Basso, Owain Doull, Michał Gołaś, Ethan Hayter en Luke Rowe zondag mee voor Ineos.

Bij DSM rekenen ze op het duo Benoot-Kragh Andersen. Benoot kon zich dit jaar nog niet onderscheiden, maar heeft een aardige band met de Ronde. De voorbije drie jaar eindigde hij telkens in de top tien. Bevestigt hij die regelmaat nog een keer? Kragh Andersen toonde zich tijdens de klassiekers onderweg al goed, maar zonder resultaat aan de meet. Afwachten of daar zondag verandering in komt.

De kopmannen van DSM dienen dan uiteraard ook de nodige steun te krijgen. Die zou moeten komen van Nikias Arndt, Nico Denz, Nils Eekhoff, Joris Nieuwenhuis en Sasha Sütterlin. Ook bij Lotto Soudal zijn ze rond met hun selectie. Daar is John Degenkolb de kopman. Ploegmaats van de Duitser zondag zijn Frederik Frison, Roger Kluge, Tosh Van der Sande, Brent Van Moer, Florian Vermeersch en Tim Wellens.