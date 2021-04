🎥 '143EVER MATCHBOX': Het is vandaag de verjaardag van Bjorg Lambrecht

Hij zit voor altijd in de gedachten van de wielerwereld, Bjorg Lambrecht. Vandaag nog ietsje meer dan anders. Als Bjorg nog onder ons was geweest, had hij hier zijn verjaardag kunnen vieren. Onder de gegeven omstandigheden staan we op deze dag even stil bij het leven van Bjorg.

Als Bjorg Lambrecht niet zo noodlottig om het leven was gekomen in de Ronde van Polen, had hij vandaag zijn 24ste verjaardag gevierd. Ook bij Lotto Soudal is dit terecht een dag die voor eeuwig speciale aandacht zal krijgen.

De Belgische wielerploeg deelde op zijn sociale media een filmpje met het opschrift '143EVER MATCHBOX' op een ploegwagen. Sinds het overlijden van Bjorg staat dat steevast op het materiaal van de ploeg. 'Matchbox' was de bijnaam van Bjorg, het nummer 143 refereert naar het rugnummer dat hij droeg in zijn laatste wielerwedstrijd.

Wherever we go, you'll always be riding with us.



Happy birthday, Bjorg ❤️ pic.twitter.com/GCawr0A4zB — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) April 2, 2021

"Waar we ook gaan, je zult altijd meerijden met ons", klinkt het ook nog. Gelukkige verjaardag, Bjorg Lambrecht. Ook van ons.