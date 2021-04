Boonen geïrriteerd door nieuwe regels: "Belachelijk, gaat nergens om" en "Al ga je achterstevoren op fiets zitten..."

Sinds donderdag 1 april is het officieel: geen 'supertuck' of 'puppy pose' meer. Tom Boonen ergert zich enorm aan het afschaffen van deze houdingen. Volgens hem moeten profwielrenners de mogelijkheid krijgen om zelf te beslissen hoe ze met de fiets rijden.

"Da's belachelijk. Gaat echt nergens om", zegt Boonen in Vive le Vélo over het afschaffen van de nieuwe houdingen. Hij kan daar geen begrip voor opbrengen. "Absoluut niet. Ik krijg er meer en meer een beetje een dégout van. Ik word er echt door geïrriteerd. Ik snap dat ze zich moeien met de fiets, dat er reglementen zijn hoe een fiets moet zijn. Maar als de UCI die fiets aan u geeft, mag je daarmee rijden zoals je wilt."

Dit is volgens hem in strijd met het concept van wielrennen. "Je bent een profwielrenner, je moet proberen om zo snel mogelijk te rijden en het maximale uit die fiets halen, om daar zelf zo snel mogelijk mee aan de meet te geraken. Al ga je er achterstevoren opzitten. Kun je daar sneller mee zijn, moet je dat doen. Het mag veilig zijn, maar je moet kunnen fietsen zo hard als je wilt, op de manier zoals je wilt."

MEER CONTROLE OP DE BUIS

Boonen ziet ook niet in wat het probleem kan zijn inzake veiligheid met de 'supertuck'. "Hoe lager je gaat zitten op de fiets, hoe meer controle je er over hebt. Als je op die bovenbuis gaat zitten in een afdaling, voelt die fiets zoveel vaster aan." Volgens Boonen gebeuren er geen valpartijen door de houdingen in kwestie. "Ik heb nooit iemand zien vallen die op zijn buis zat of die met zijn armpjes boven op zijn stuur lag."