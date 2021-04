Lefevere op scherp: "Als de andere teams denken dat wij alles gaan doen, kan ik hen zeggen dat het niet zo zal gaan"

Zetten de troepen van Patrick Lefevere zondag de puntjes op de i? Na hun enorme dominantie in de E3 liep in de eerstvolgende koersen niet alles vlekkeloos. Het zal zaak worden om in de Ronde wel alles te doen kloppen. Al moeten ook andere ploegen verantwoordelijkheid nemen, waarschuwt Lefevere.

De CEO van Deceuninck-Quick.Step is tevreden over wat de eerste maanden gebracht hebben. "Het is heel goed geweest tot nu, met overwinningen in de Omloop Het Nieuwsblad en De Panne en een geweldige teamprestatie in Harelbeke. De laatste koersen waren niet honderd procent wat we verwacht hadden. Maar ach, de koers is zoals het weer: de ene dag is het warm, de andere dag is het koud en staat er wind."

Lefevere wil daar dus niet al te zwaar aan tillen. "In Waregem waren we 4 en 9, dat is niet slecht. We zijn nog altijd de nummer 1 op de UCI-ranking en de nummer 1 qua aantal zeges. Het eerste deel van het seizoen eindigt zondagavond, nadien beginnen we aan het tweede deel. We moeten van niemand schrikken hebben. We gaan met onze capaciteiten rijden zoals altijd en ervoor gaan."

SPELLETJES SPELEN

Rijden zoals altijd: dat wil zeggen dat Deceuninck-Quick.Step weer een pak werk zal opknappen. Al dient daar wel één kanttekening bij geplaatst te worden. "Als de andere teams spelletjes willen spelen, kunnen wij ook er ook spelen. Als ze denken dat wij alles gaan doen, kan ik hen nu al zeggen dat het zo niet zal gaan", spreekt Lefevere rechtuit.

Hoe kijkt hij naar de grote tenoren? "Conditioneel gezien moet Van Aert de sterkste zijn. In Harelbeke kende hij een zwak moment, woensdag kende Mathieu van der Poel een zwak moment. Ze kunnen een paar dagen later sterker terugkeren dan ooit tevoren. We gaan dus niet in slaap vallen. We moeten er voor zorgen dat zij achter ons rijden en niet wij achter hun."

BALLERINI ALS JOKER

Deceuninck-Quick.Step heeft overigens ook meer troeven dan enkel Julian Alaphilippe, onderstreept Lefevere nog een keertje. "We hebben Kasper Asgreen en Yves Lampaert, en Ballerini is onze joker, die kan wachten tot de finale."