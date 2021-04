Museeuw geeft subtop advies om 'Grote 3' te verrassen en zet Van Aert op 1: "De rest heeft al barstjes laten zien"

Johan Museeuw is net als iedereen uiterst benieuwd naar de uitkomst op zondag. Wout van Aert en niemand anders staat voor hem helemaal bovenaan de lijst met favorieten. Ook diens ploeg acht Museeuw voldoende sterk. Vroeg genoeg openen is zijn advies aan vele anderen.

"Ik heb Wout van Aert in mijn hoofd als winnaar", blikt Museeuw bij Sporza vooruit naar de Ronde van Vlaanderen. "De rest heeft kleine barstjes laten zien. Hoe groot die barstjes zijn, gaan we zondag zien. Ik heb Van Aert nog zien groeien en hij had al een heel hoog niveau."

ZEER STERKE VAN HOOYDONCK

Zijn er dan zaken die toch in zijn nadeel spelen? "Men zegt dat zijn team niet sterk genoeg zou zijn, maar daar geloof ik niet in. Die mannen zijn gefocust en voorbereid. We hebben een Nathan Van Hooydonck gezien die zeer sterk was. Op zich kan Wout van Aert ook zonder team in de absolute finale zijn plan trekken."

NIET MET GROTE 3 NAAR LAATSTE LUS

Toch moet er een kans zijn om Van Aert, en ook Alaphilippe en Van der Poel, te verschalken voor de rest van het peloton? "Van ver aangaan en ze isoleren, dat is hun enige kans. Als ze met die drie naar de laatste keer Paterberg-Kwaremont gaan, dan lukt het niet om ze te volgen. Zelfs voor mensen die ik heb zien groeien: Van Avermaet bijvoorbeeld heb ik een sterke wedstrijd zien rijden."

Na de 'Grote Drie' zijn er heel veel renners die hopen op een goed resultaat in de Ronde van Vlaanderen. "Ik zou zeggen tegen die renners: ga niet heel vroeg, maar je moet wel in de prefinale al openen."