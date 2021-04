Ook broers Roodhooft leven toe naar de Ronde: "Denk niet dat Van Aert wint zonder dat Van der Poel er dichtbij is"

Ook voor de broers Roodhooft blijft de geschiedenis die rond de Ronde van Vlaanderen hangt iets bijzonder. Zij hopen uiteraard dat hun poulain Mathieu van der Poel het nog eens kan waarmaken. De man waar hij dan voorbij moet: Wout van Aert, ofcourse.

Philip en Christophe Roodhooft werd in een reportage in Vive le Vélo gevraagd om de winnaar van de Ronde te voorspellen. Beiden gingen ze in eerste instantie voor een andere renner dan Van der Poel. Eerder uit beleefdheid dan iets anders. "Ik vind het ambetant om Štybar te zeggen terwijl ik eigenlijk Van der Poel denk", aldus Christophe.

VAN DER POEL HOEFT ZICH NIET TE BEWIJZEN

"Ik denk niet dat Van der Poel de Ronde moet winnen om nog iets te bewijzen. Je kunt zo bezig blijven", neemt Philip toch enige druk weg bij de kopman van Alpecin-Fenix. "Ik denk toch niet dat Van Aert wint zonder dat Van der Poel er dichtbij is", stelt Christophe. "Dat kan ik me niet voorstellen."

Philip Roodhooft gaat akkoord met zijn broer. "Wie Van Aert klopt zal de winnaar zijn." Christophe Roodhooft beseft wel: "Daar is natuurlijk ook niets simpels aan."