Vertrouwen neemt toe in het kamp-Sagan: "We schatten hem redelijk hoog in"

Zou Peter Sagan het toch kunnen flikken? Twee maanden nadat hij positief testte in de Ronde de rest verschalken? De hoop neemt stiekem toe bij Bora-Hansgrohe. Volgens ploegleider Jean-Pierre Heynderickx staat de Slovaak er redelijk goed voor.

Peter Sagan zal zowat de onbekende factor zijn in de Ronde van Vlaanderen. Als enige van de kanshebbers reed hij de Ronde van Catalonië. Referentiepunten met de andere kanshebbers zijn er niet, of het moest Milaan - San Remo zijn, toch een heel andere koers dan de Ronde van Vlaanderen.

Sagan is donderdag het Ronde-parcours gaan verkennen. "Hij reed de finale met daarin alle belangrijke beklimmingen vanaf de Kwaremont", zegt Jean-Pierre Heynderickx in HLN. "Het is natuurlijk afwachten hoe hij zich zondag zal voelen, zijn schema is niet te vergelijken met de voorbije jaren. Maar Sagan kijkt uit naar de Ronde, hij wil nog eens over de kasseien dokkeren, en ik denk dat hij zich wil laten zien."

VOLDOENDE ERVARING

De grote vraag is natuurlijk: hoe goed is de drievoudige wereldkampioen? "We schatten hem redelijk hoog in. Zijn Milaan - San Remo was goed, hij heeft voldoende ervaring en voldoende kilometers in de benen."