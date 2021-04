Arkéa-Samsic wil met Nairo Quintana naar Giro en wildcard overnemen van Italiaanse ploeg met dopingperikelen

Nairo Quintana zou normaal gezien enkel de Ronde van Frankrijk rijden dit seizoen aangezien zijn ploeg Arkéa Samsic geen wildcard kreeg voor de Ronde van Spanje. Maar na het nieuws van afgelopen week hoopt de Franse ploeg toch met hun Colombiaanse kopman naar Italië te kunnen trekken.

Het begon allemaal bij een positieve dopingtest van Matteo De Bonis. De Italiaan is de tweede renner van team Vini Zabu die op korte tijd betrapt wordt op het gebruik van verboden middelen. De UCI kan het team daardoor een schorsing opleggen van 15 tot 45 dagen. Oorspronkelijk kreeg Vini Zabu een wildcard voor de Ronde van Italië maar als de UCI hen schorst kan het zijn dat het team niet mag starten in de Giro.

"We zijn geïnteresseerd in een wildcard als die vrijkomt. We wachten nu op meer informatie van de UCI maar ik zou zeer graag deelnemen aan de Giro", vertelt Quintana bij Ciclismo En Grande.

Arkea Samsic is echter niet de enige ploeg die in extremis nog een gooi wil doen naar het laatste plekje in de Giro. Ook Androni en Gazprom-Rusvelo zouden geïnteresseerd zijn. De teams die wél al een wildcard gekregen hebben zijn Bardiani en EOLO-Kometa.